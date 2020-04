Il suo soprannome era “l’aquila di Filottrano”: Filottrano era il suo paese, e aquila per le sue notevoli qualità di scalatore, ma per uno dei tanti scherzi del destino ad accompagnarlo nei suoi allenamenti c’era spesso un pappagallo appollaiato su una spalla. Tre anni fa moriva a 37 anni Michele Scarponi, protagonista del ciclismo italiano moderno e con al suo attivo una trentina di vittorie tra cui Giro d’Italia del 2011 dopo la squalifica di Contador e alla Tirreno-Adriatico del 2009. Michele ebbe la sfortuna di incontrare il guidatore di un furgone nei dintorni di casa, in allenamento il 22 aprile 2017, e non sopravvisse allo scontro dettato da distrazione, come poi confessò il guidatore.

Fonte