Giorno da velocisti alla Tireno-Adriatico. Abbastanza scontato visto che i 172 km da Camaiore a Follonica non presentavano difficoltà, compreso un circuito finale da ripetre tre volte con annesso, lunghissimo rettilineo. Vittoria per Marcel Kittel, uno che ama l’Italia vista l’incetta di baci presi dalle miss nelle sue partecipazioni al Giro. Volata alla sua maniera, di una potenza così pura da ovviare a qualche imperfezione della squadra. La Katusha è efficacissima nel controllare la situazione, ma Rik Zabel (inutile sottolinearne la parentela d’arte), da ultimo vagone del treno, lo molla un po’ troppo di schianto. Al traguardo mancano 200 metri e Kittel ancora neanche ha accennato ad alzarsi sui pedali. Quando lo fa, emege una condizione già perfetta: 200 metri imperiosi che non lasciano scampo al ritorno del campione del mondo Peter Sagan e di Giacomo Nizzolo, rispettivamente secondo e terzo. Cambia la generale: Damiano Caruso cede la maglia azzurra di leader al compagno di squadra, il neozelandese Patrick Bevin, che beneficia del gioco dei piazzamenti.

