Madison d’argento

Ancora due medaglie per l’Italia ai Mondiali di ciclismo su pista a Berlino. Nei 500 metri donne, Miriam Vece è di bronzo: dopo aver fatto segnare il record italiano in qualificazione con 33″410, la 22enne cremasca si è migliorata ulteriormente in finale con il tempo di 33″171. Vece è arrivata a 50 millesimi dal titolo e a 17 millesimi dall’argento ed ha preceduto la quarta (la tedesca Grabosch) per 8 millesimi.

Poco minuti più tardi è arrivata la medaglia di bronzo di Elisa Balsamo e Letizia Paternoster nella madison (la corsa a punti a coppie) vinta dalle olandesi Kirsten Wild e Amy Pieters. Le due azzurre sono arrivate all’ultimo sprint a giocarsi l’argento, ma sul traguardo finale è giunta la beffa da parte delle francesi Copponi e Le Net. La classifica finale della prova recita così: Olanda 36, Francia 24, Italia 20. Sono diventate così 6 le medaglie complessive della spedizione azzurra. Due personali (un argento e un bronzo) per Letizia Paternoster. In serata l’ultima prova dell’omnium, con Elia Viviani, 10° dopo scratch, tempo race e eliminazione.