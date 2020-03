Ciclismo, Scaroni: "Noi, prigionieri del virus ad Abu Dhabi"

Sono andati via tutti, tranne loro. Prigionieri del virus in un hotel di lusso, ad Abu Dhabi, da 13 giorni. Cristian Scaroni, 22 anni, e i suoi compagni della Gazprom-Rusvelo, assieme ai colleghi della UAE Emirates, non sanno quando potranno uscire dalle loro stanze, imbarcarsi e dimenticare queste settimane senza senso. Quelle seguite all’UAE Tour, accorciato di due tappe, a fine febbraio, per sospetta epidemia.

Partiamo dall’inizio, Scaroni.

“Durante la tappa del 27 febbraio, quella con arrivo sul Jebel Hafeet, hanno iniziato a circolare voci in gruppo, e in effetti c’era qualche corridore con sindromi respiratorie. Cena tutti assieme, poi alle 4 di notte il nostro direttore sportivo è venuto a svegliarci, ci ha detto di prepararci e andare al secondo piano perché avevano trovato due positivi al coronavirus e quindi dovevano eseguire il tampone su tutti quelli, corridori e staff, che alloggiavano nel nostro hotel, a Yas Marina. Ci ha anche detto che le ultime due tappe erano annullate”.

Panico, o no?

“Paura, più che panico, la stesso che proviamo da allora, legata soprattutto al non sapere quando potremo tornare a casa”.

Avete fatto altri tamponi nel frattempo?

“Ne abbiamo fatti cinque, tutti con esito negativo. Abbiamo più volte cercato spiegazioni sul perché ci tengano ancora qui nonostante i test siano sempre stati negativi, ma non abbiamo mai ricevuto risposta”.

Come avviene il rito del tampone?

“I sanitari, tutti operatori locali, ci prelevano dalle camere e ci portano in una stanza accanto alla reception, dove eseguono il tampone. Alcuni tamponi non sono risultati né positivi, né negativi, una cosa stranissima, è forse per quello che continuano a farcene”.

Qualcuno però è in ospedale.

“Noi della Gazprom abbiamo tre persone in ospedale, ma due di loro sono sempre risultate negative al tampone. Io personalmente non ho mai avuto sintomi. Ora sono solo in camera, mentre il mio compagno di stanza è in ospedale”.

Michele Devoti, ds della Gazprom-Rusvelo, fermato in corridoio in hotel

Come lo trascorrete il tempo?

“Non faccio altro che guardare ciò che passa in tv, qualche serie su Netflix, i social, e soprattutto provo a tenermi informato su ciò che sta accadendo in Italia e in Europa”.

È vietato uscire dalle stanze?

“Ci è stato imposto il divieto di uscire. Solo da cinque giorni sono arrivati i rulli, e questo ci consente di mantenerci in forma e di conservare il tono muscolare. Ma è una situazione snervante, infinita. Mangiamo quello che passa l’hotel, oppure ordiniamo la pizza, non proprio una dieta da ciclisti”.

Vi hanno mai detto: domani siete fuori?

“Più volte. In più momenti sembravamo vicini a lasciare l’hotel, sembrava che ci avessero dato l’ok, come è successo a Groupama-Fdj e Cofidis, che erano sul nostro stesso piano. A noi però ci hanno sempre rispedito indietro. Questo perché è stata riscontrata una positività su un nostro corridore. Noialtri, pur negativi, dobbiamo stare qui, chissà per quanto ancora”.

Riesce a parlare con la sua famiglia?

“Ci aggiorniamo attraverso i social e Skype, e poi io sono di Botticino, in provincia di Brescia, in quella zona si sono registrati moltissimi casi di coronavirus. So che la situazione in Italia è drammatica, speriamo di uscirne insieme, tutti uniti”.

Intanto si continua a correre, tra Parigi-Nizza e semi-classiche in Belgio. Pensa che sia giusto farlo o che sarebbe più giusto fermarsi?

“Ci si dovrebbe fermare tutti. Ciò che è successo ad Abu Dhabi doveva servire da lezione, e invece gli organizzatori si stanno assumendo enormi responsabilità, e le conseguenze potrebbero essere gravissime. Credo che sia stato giusto invece fermare le corse italiane. Non correre è la peggiore delle condanne per un ciclista, noi siamo i primi ad amare le corse e la lotta, ma prima viene la salute, prima di ogni altra cosa, di ogni altro interesse”.





Fonte