(di Paolo Bellino) – Strade il più possibile bianche, niente assistenza e riparazioni in autonomia, rifornimenti solo a terra, partenze anche in notturna. Il ciclismo sportivo professionista potrebbe presto virare alle pratiche delle origini, quelle degli Alfredo Binda e Learco Guerra, che poi cambiò parzialmente quasi solo per l’avvento dell’asfalto fino a pochi decenni fa, quando da stoico martire della fatica, anche se nel dopo corsa amante della “bella vita” (inarrivabile Anquetil: un castello e due compagne), il ciclista professionista diventò una specie di androide alla Armstrong.

