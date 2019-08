CATANZARO – Brutta disavventura per Domenico Pozzovivo. Il 36enne corridore del team Bahrain-Merida è stato investito da un’auto mentre si stava allenando in vista della Vuelta sulla strada che conduce a Laurignano, frazione di Dipignano, nel cosentino. L’incidente è avvenuto in prossimità di un incrocio. Il conducente dell’auto, una Fiat Grande Punto, ha subito chiesto l’intervento del 118. Pozzovivo, rimasto dolorante a terra senza riuscire a muoversi, è stato trasferito nell’ospedale di Cosenza dove gli sono state riscontrare due fratture esposte, a tibia e perone, ed al gomito.

Lo scorso aprile Pozzovico era stato operato a Crotone nella “Calabrodental”, una clinica odontoiatrica specializzata in interventi maxillofacciali, dopo la caduta di alcuni giorni prima alla Freccia Vallone.

