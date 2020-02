Valencia, volata vincente di Jakobsen

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Benoit Cosnefroy (AGR la Mondiale) sono i vincitori rispettivamente della Vuelta Valenciana e dell’Etoile de Besseges, le corse ciclistiche che si sono concluse nella giornata di domenica.

L’ultima tappa della corsa spagnola, la Paterna-Valencia di 98 chilometri, è stata vinta da Fabio Jakobsen. L’olandese della Deceuninck-Quickstep si è imposto in volata davanti al connazionale Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), secondo, e al tedesco John Degenkolb (Lotto Soudal), terzo. Poco più di una passerella l’ultima tappa dopo invece le imprese del 21enne sloveno Pogacar che ha fatto la voce grossa venerdì sullo strappo di Cullera e sabato sulla salita dell’Altea.

A Bettiol l’ultima crono

Soddisfazione per i colori italiani nella crono finale dell’Etoile de Besseges. Alberto Bettiol si è infatti aggiudicato la prova a cronometro di 10,9 chilometri lungo le strade di Ales, in Francia. Il ciclista toscano della EF Pro Cycling ha fermato il cronometro a 15’13”, precedendo di 9″ il danese Magnus Cort Nielsen (compagno di squadra), secondo, e di 15″ il francese Pierre Latour (AG2R la Mondiale), terzo. Un successo che però a Bettiol non è servito a impedire il trionfo finale di Cosnefroy, ma che gli vale comunque un ottimo terzo piazzamento generale.