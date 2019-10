Jelle Wallays fa doppietta la Parigi-Tours, classica di chiusura del ciclismo francese. Il belga della Lotto Soudal ha vinto la edizione 113 della storia doppiando il successo di 5 anni fa. Sconfessato, e non è certo la prima volta, un vecchio cliché che vuole la classica come terreno di caccia per i velocisti. Wallays ha trionfato dopo una fuga di 50 chilometri con il tempo di 5h34’20”, precedendo di una trentina di secondi Niki Terpstra (Total Direct Energie), che era giunto secondi anche nell’edizione dello scorso anno e Oliver Naesen (AG2R La Mondiale). “Non è stato facile, perché in fuga avevo il vento contrario. Ma mi sono sentito bene sin dalle fasi iniziali ed ho dato tutto”

ORDINE D’ARRIVO

1. Jelle Wallays (BEL/Lotto), 217 km in 5h34:20 (media: 38,943 km/h)



2. Niki Terpstra (NED/TDE) a 29.

3. Oliver Naesen (BEl/ALM) 30.

4. Arnaud Démare (FRA/FDJ) 36.

5. Amaury Capiot (BEL/VLA) 49.

6. Aime De Gendt (BEL/WAN) 49.

7. Lars Bak (DEN/DDT) 51.

8. Bert de Backer (BEL/VIT) 53.

9. Kevyn Ista (BEL/WAL) 53.

10. Julien Vermote (BEL/DDT) 53