Ancora una volata alla Parigi-Nizza. La terza tappa va a sorpresa a Ivan Garcia Cortina. Al termine della frazione da Chalette sur Loing a La Chatre, lo spagnolo del Team Bahrain si impone sull’ex campione del mondo Peter Sagan e sull’italiano Andrea Pasqualon. Una vittoria netta per Cortina, che su un rettilineo in leggera pendenza ha imposto il suo ritmo, dando anche l’impressione di partire troppo presto ma resistendo alla resa dei conti senza alcun problema al ritorno del fuoriclasse slovacco. Om classifica generale mantiene la maglia di leader il tedesco Maximilian Schachmann.

Altra giornata con il tipico clima della Parigi-Nizza: niente pioggia all’arrivo, ma l’acqua non è mancata lungo il percorso. Molto attivo Alaphilippe, desideroso di rifarsi dopo il ritardo accusato nella giornata precedente ed atteso dalla crono di mercoledì, che disputerà sulle strade di casa a Saint-Amand-Montrond. Sfortuna per Bardet, Terpstra e Coquard, coinvolti nel finale in una delle cadute di giornata.