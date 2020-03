ROMA – Con la Tirreno-Adriatico e la Milano-Sanremo malinconicamente rinviate per il Coronavirus, il ciclismo prosegue l’attività in Francia. Si è svolta prima tappa della Parigi-Nizza, che ha visto la vittoria del campione di Germania Maximilian Schachmann (Bora). Il tedesco, al termine del 154 km con partenza ed arrivo a Plaisir, ha regolato in volata un drappello ristretto che comprendeva i belgi Teuns e Benoot ed il francese Julian Alaphilippe. Migliore degli italiani Giacomo Nizzolo, settimo, mentre Vincenzo Nibali ha chiuso al 21/o posto. Una caduta a 50 km dall’arrivo ha coinvolto il campione di Francia Warren Barguil e Romain Bardet, che hanno accusato un ritardo di oltre 2′.

Anche in Francia comunque un clima surreale visto il momento, con limitazioni dei contatti tra corridori, pubblico e media. Ne ha fatto le spese l’italiano Gianluca Crocetti, che avrebbe dovuto essere il presidente di giuria ma, a causa della sua nazionalità, è stato ricusato e sostituito con un collega spagnolo. La scelta voluta dagli organizzatori francesi.

Crocetti, toscano di Pontremoli è stato presidente di giuria anche all’ultimo Tour de France.

Lunedì la seconda tappa: 166,5 km da Chevreuse a Chalette-sur-Loing, favorevole ai velocisti.







