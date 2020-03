La Parigi-Nizza numero 78 parla tedesco. La classifica finale va a Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), che difende con successo il primo posto al termine della settima (e ultima vista la cancellazione della frazione di domani) tappa, la Nizza-Valdeblore La Colmiane di 166,5 chilometri. La frazione finale è appannaggio di Nairo Quintana (Arkea-Samsic) che, scattato a 3,6 km dal traguardo, vince in solitaria dopo una settimana caratterizzata da parecchi problemi.

Secondo posto a 47″ per Tiesj Benoot (Sunweb), ma al belga non basta per ribaltare la classifica finale, con Schachmann che gli resta davanti per 18 secondi. Completa il podio della generale Sergio Higuita (EF Pro Cycling), a 59 secondi dal tedesco. Buona prova per Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), che nella frazione conclusiva riesce a rimanere fra i migliori (chiuderà quinto a 56″) e termina la corsa francese al quarto posto, a 1’16” da Schachmann.