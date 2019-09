“Meglio lasciare spazio a un compagno”

Niente Mondiale per Vincenzo Nibali. Il ciclista siciliano, che era stato incluso nella lista dei 16 dal ct Davide Cassani, ha annunciato la sua rinuncia alla rassegna iridata in Gran Bretagna: “Non sono al top”. La scelta è stata concordata con il commissario tecnico, che adesso dovrà comunicare la lista definitiva degli 8 partecipanti al Mondiale.

Dopo le prove non soddisfacenti nello scorso week-end in Canada (Gp Quebec venerdì e Gp Montreal domenica), lo Squalo ha dunque alzato bandiera bianca: “La maglia azzurra per me è sacra, non è giusto che io porti via il posto a un mio compagno”. L’obiettivo per Nibali è prepararsi al meglio per le Olimpiadi e i Mondiali del prossimo anno.

Anche Bernal non ci sarà

Nemmeno Egan Bernal parteciperà alla prova in linea del Mondiale di ciclismo in programma il 29 settembre nello Yorkshire. Il colombiano del team Ineos, vincitore quest’anno del Tour de France, era stato convocato per la rassegna iridata ma “ha deciso di declinare”, secondo quanto reso noto in un comunicato dalla federazione del suo Paese. Non sono stati resi noti i motivi della decisione di Bernal. Al suo posto è stato convocato il 29enne Carlos Betancur del team Movistar, che si unisce a Nairo Quintana, Fernando Gaviria, Esteban Chaves, Daniel Martinez, Sebastian Henao, Alvaro Hodeg e Sebastian Molano.