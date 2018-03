Prosegue in maniera trionfale la già ricca spedizione ai Mondiali di Apeldoorn, in Olanda. Ai quattro podi dei giorni scorsi, impreziositi dalla medaglia d’oro di Filippo Ganna nell’inseguimento individuale, si aggiungono altri due bronzi. Simone Consonni conquista il terzo posto nell’omnium: il bergamasco si è piazzato alle spalle del polacco Szymon Sanjok (oro) e dell’olandese Jan-Willem Van Schip (argento).

In campo femminile grande giornata per Maria Giulia Confalonieri e Letizia Paternoster. Per loro medaglie di bronzo al termine della gara di Madison, chiusa alle spalle di Gran Bretagna (oro) e Olanda (argento).