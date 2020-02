Battuta l’Australia, oro alla Danimarca

– Il quartetto italiano composto da Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Simone Consonni ha conquistato la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre ai Mondiali di ciclismo su pista di Berlino.

I quattro azzurri hanno corso in 3’47″511 superando nella finale per il terzo posto l’Australia che si è disunita e ha concluso la gara col quartetto sparpagliato per la pista. E’ stata ancora una volta una grande prestazione per i colori italiani, ennesima conferma della bontà del lavoro svolto da Marco Villa in vista dei Giochi di Tokyo 2020. Gli stessi quattro avevano anche fatto segnare il nuovo record nazionale in semifinale, che però non era bastato per battere una strepitosa Danimarca. Nella finale, gli scandinavi hanno vinto la medaglia d’oro battendo la Nuova Zelanda e hanno fatto segnare il terzo record del mondo in due giorni: 3’44″672.