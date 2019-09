Filippo Ganna conquista la medaglia di bronzo nella cronometro individuale ai Mondiali dello Yorkshire. Il corridore azzurro ha chiuso alle spalle dell’australiano Rohan Dennis e del belga Remco Evenepoel, argento a 1’08” dal vincitore. Ganna ha chiuso con un ritardo di 1’55” da Dennis. “Ho fatto un’ottima preparazione, ho lavorato molto da solo per arrivare a questo obiettivo -commenta Dennis -. E’ bello poter ringraziare così la gente che ha creduito in me. Ho preso subito un ottimo ritmo, al primo rilievo avevo già un buon vantaggio ed a quel punto ho insistito, cercando di rilanciare il più possibile dopo le salite. Dopo i fatti del Tour (abbandonò la corsa senza spiegazioni, ndr) era importante tornare a vincere”