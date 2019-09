HARROGATE (INGHILTERRA) – Si arricchisce il bottino di medaglie per l’Italia ai Mondiali di ciclismo in svolgimento nello Yorkshire. Alessio Martinelli conquista infatti l’argento nella prova in linea su strada riservata agli Juniores, piazzandosi alle spalle di Quin Simmons, che ha vinto l’oro. Lo statunitense, nella prova da Richmond ad Harrogate, lunga 144,5 chilometri, è scattato a 33 km dall’arrivo e ha creato il vuoto. Il 18enne valtellinese è riuscito a staccare gli altri compagni di fuga, ma sul traguardo ha accusato 56″ di ritardo da Simmons. Il bronzo va a un altro statunitense, Magnus Sheffield, che regola in volata, fra gli altri, Gianmarco Garofoli, alla fine quinto, a completare l’ottima giornata per i colori italiani che vede piazzarsi tredicesimo Antonio Tiberi, già vincitore della crono iridata junior.



Fonte