“Amatori, appassionati di ciclismo italiani, vi prego: non uscite in bici e state a casa”. L’invito di Vincenzo Nibali sposa le disposizioni governative e la richiesta formulata da Federciclismo e Associazione corridori, anche ai professionisti. Collegato via Facebook dalla sua casa di Lugano, il 35enne vincitore di due Giri d’Italia, di un Tour e una Vuelta, chiede ai suoi tifosi un atto di responsabilità: “Fatelo per il bene comune. Anch’io lo sto facendo, anche se in Svizzera non ci sono restrizioni così rigide. Dobbiamo stare in strada il meno possibile, anche per evitare di creare problemi agli ospedali, già in grandissima difficoltà, in caso di incidente. Resistiamo ancora un po’, dopo sarà ancora più bello pedalare. E nel frattempo cerchiamo di restare in forma, di non mangiare tanto, di seguire un’alimentazione corretta. Cerchiamo di mantenere per quanto possibile la condizione. La mia era in crescendo, avevo corso una buona Parigi-Nizza, è un peccato sapere di aver buttato via tanto lavoro anche in altura. Quando si ripartirà, si dovrà farlo da zero”.

Nei 39 minuti di collegamento, il capitano della Trek Segafredo ha toccato molti temi, dai programmi saltati al pensiero alle vittime del virus: “Impressionante pensare ai tanti italiani che hanno perduto parenti e non hanno nemmeno potuto salutarli degnamente”. La stagione è inevitabilmente condizionata: “Non sappiamo nulla, gli organizzatori sono in grande difficoltà, si parla di sovrapposizioni tra grandi giri, classiche, è un grande caos e poi molto dipenderà da Tokyo, se ci sarà o meno”.

L’eventualità di un Giro d’Italia in autunno e accorciato “non mi sconvolge, ma non piace, sinceramente”. Sulla Parigi-Nizza accorciata, ma tardi, Nibali non dà colpe all’Uci: “Il caso non era esploso in modo così violento all’estero. Certo, avevo molta paura soprattutto negli spostamenti da un albergo all’altro. Quando la corsa è finita, sono tornato in macchina a Lugano da Nizza e mi ha colpito l’autostrada completamente vuota, una scena da brividi”. Trovare motivazioni, in questo momento d’incertezza, “è un problema, non sai quando tutto ricomincerà. Bisogna essere sorretti davvero da una grande passione per trovare la determinazione necessaria”.



