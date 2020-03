Un percorso lungo 57 km

Lo smart-cycling avrà comunque una data fondante, quella di domani. Dalle 11 alle 18 si correrà la prima Milano-Sanremo virtuale. In assenza di quella vera, di carne, ossa, asfalto e mare, gli appassionati potranno pedalare accanto all’avatar di Vincenzo Nibali, che, collegato dalla sua casa di Lugano, pedalerà davvero: “La possibilità di correre una Sanremo virtuale è divertente e lo farò con grande entusiasmo. Non amo tantissimo i rulli, ma qui si è in un altro mondo, davvero”. Sarà possibile grazie alla tecnologia Garmin Edge e Tacx: gli appassionati potranno correre lungo gli ultimi 57 km della corsa, da Alassio a Sanremo con i tre Capi, la Cipressa e il Poggio fino all’arrivo di via Roma. Dove, due anni e due giorni fa, Nibali alzò trionfalmente le braccia: “L’ho vinta quando non pensavo di poterlo fare”.

Ecco come entrare

Per accedere al percorso l’utente dovrà entrare gratuitamente nel portale Garmin Connect, iscriversi al gruppo ‘Milano-Sanremo Virtual Experience’ (https://www.garmin.com/it-IT/blog/milano-sanremo-virtual-experience-2020/) e dal Calendario del gruppo dovrà cliccare sul box del giorno 21 marzo: una successiva finestra lo guiderà verso il download della traccia che andrà installata sul proprio dispositivo, “accoppiato” con il rullo “intelligente”.

Questo mondo si è talmente perfezionato in pochi mesi da diventare, in pratica, la trasposizione fedelissima dei percorsi e delle sensazioni che dà il vero gareggiare. Garmin ha lanciato un progetto legato al Giro d’Italia, in collaborazione con Tacx, azienda di riferimento nell’allenamento indoor, “Giromania”, con le tappe del prossimo Giro anticipate in via virtuale e aperte alla partecipazione da casa degli appassionati.

Potremmo spingerci oltre: immaginiamo tutti i 170 professionisti iscritti alla Sanremo collegati sulla app mentre gareggiano davvero tra Turchino, Capi, Cipressa e Poggio, tutto virtuale ma reale, e reali alla fine potrebbero essere anche i risultati. “Tecnicamente è possibilissimo” spiega Stefano Viganò, “siamo assolutamente in grado di garantire omogeneità e verisimiglianza di prestazioni, risultati. Può essere un’idea, perché no. Il futuro vedrà comunque sempre più lo sviluppo degli E-sports, e il ciclismo sarà uno dei più affascinanti. Durante il prossimo Giro d’Italia, in qualunque momento sarà, avremo una nostra “ammiraglia” che precederà di mezz’ora il gruppo e filmerà la strada, il pubblico, le salite, le sensazioni reali. Successivamente gli amatori potranno pedalare in questo ambiente virtuale, ma mai così reale”.



