Il primo sport a rimettersi in moto – o almeno ad avere un’idea di calendario, delle date a cui guardare – è il ciclismo. Il presidente Uci David Lappartient, accusato di troppa riconoscenza (e forse sudditanza) nei confronti del Tour e delle corse francesi, prova a difendere il proprio operato e rilancia. “Riposizionare tutte le corse dopo agosto è stata una grande sfida, ma siamo felici di esserci riusciti”.

Simbolico, presidente Lappartient, che si riparta dall’Italia, il 1° agosto, con la Strade Bianche.

“L’Italia è stato il primo paese europeo interessato pesantemente dal coronavirus. Partire da Siena, a inizio agosto, sarebbe un bellissimo messaggio di speranza e di vittoria”.

Impossibile evitare tutte le sovrapposizioni tra Classiche e Giro, a ottobre?

“Il calendario non è perfetto, ma è la più razionale delle sistemazioni, frutto di una decisione collettiva, la migliore che avremmo potuto prendere”.





Sono arrivate da più parti accuse di protezionismo nei confronti del Tour e delle corse francesi, a lei, che è francese. Come risponde?

“Il mio passaporto è francese ma io sono il presidente dell’Uci, rappresento tutto il mondo del ciclismo e devo occuparmi del bilanciamento complessivo delle mie decisioni. Il Tour è la corsa più importante, e non lo dico perché sono francese, ma perché è un dato di fatto. Il 50% della copertura televisiva globale per i team si realizza durante il Tour de France. Sia il Giro che la Vuelta volevano ottobre. In una situazione normale non avrei mai inserito le classiche durante il Giro, ma era impossibile posizionare il Giro delle Fiandre ad agosto e la Roubaix a novembre per il tipo di corsa e il tipo di corridore che richiedono. Prendiamo domenica 25 ottobre, con l’ultima tappa del Giro, la sesta della Vuelta e la Roubaix. I tre organizzatori sono persuasi a non sovrapporre durante la giornata, nelle stesse ore, le loro gare. È una cosa possibile”.

Ridurre il Giro come fatto con la Vuelta è mai stata un’opzione?

“Era una possibilità, ma Paolo Bellino di Rcs è sempre stato chiaro: noi vogliamo le canoniche tre settimane con quattro weekend. Abbiamo avuto rispetto per la storia e la grandezza del Giro”.

È possibile che i Mondiali debbano spostarsi dalle loro date, 20-27 settembre, e dal loro luogo originario, Aigle e Martigny, in Svizzera?

“Siamo ottimisti, nonostante le comprensibili difficoltà, di poter svolgerli a Aigle e Martigny in quelle date. È la prima volta con una sola settimana tra Tour e Giro e è possibile che tutti i grandi corridori da corse a tappe siano in ottima forma e questo potrebbe trasformare il prossimo Mondiale in uno dei più belli degli ultimi quarant’anni, simile a quello di Sallanches 1980”.





Possibile che si debba scindere il programma, anche perché il calendario internazionale di juniores e U23 avrà molte difficoltà a rimettersi in moto?

“A questo proposito abbiamo ricevuto una lettera da parte della Federazione italiana e aperto una discussione sulla possibilità di innalzare la categoria precedente al professionismo di un anno, da U23 a U24, ne discuteremo. Siamo d’accordo sul disputare tutto il programma originario. Potremmo eventualmente ridurre i percorsi per juniores, U23 e donne”.

Esiste un piano B per i Mondiali?

“Non ci sono piani B per ora, stiamo lavorando ogni giorno con le autorità svizzere, avremo un incontro con loro il 27 maggio e abbiamo una deadline al 30 giugno. Sono ottimista, ma lavoriamo giorno dopo giorno. Se poi sarà necessario rimandarli a dopo il 1° novembre, vedremo che fare”.

Per i team, già messi in crisi dalla mancanza di gare, che conseguenze potrebbe avere l’eventuale cancellazione del Tour?

“Sarebbe un disastro. Non avere il Tour vorrebbe dire che il coronavirus si è abbattuto in maniera decisiva e devastante su tutta l’economia mondiale”.

Perché dal prossimo chiuderete la collaborazione con la Fondazione antidoping (Cadf) e avvierete un programma con la Ita (International Testing Agency)?

“Molti casi di doping, oggi, emergono grazie al lavoro d’intelligence e non da positività diretta ai controlli. Avevamo bisogno di implementare questo aspetto. Ita lavora con 40 federazioni internazionali, siamo convinti di fare un salto di qualità da questo punto di vista”.

Qual è il significato dell’introduzione in calendario della Parigi-Roubaix femminile?

“La Roubaix è una delle più belle classiche e volevamo dare, attraverso essa, una maggiore visibilità al movimento femminile. Forse domani avremo anche Sanremo e Lombardia femminili, abbiamo già la Strade Bianche. Sogniamo di avere 5 monumenti femminili. Sarà una sfida, è un mondo che ci sta molto a cuore”.





Fonte