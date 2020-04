Armstrong

Ciclisti di tutto il mondo unitevi. Un moto sindalace agitato da uno degli atleti più controversi e discussi della storia dello sport, il vincitore di sette Tour de France consecutivi poi cancellati per doping. In una diretta Instagram per promuovere il suo podcast “The Move”, Lanceesorta i professionisti a gestire in prima persona i problemi causati dallo stop all’attività a causa della pandemia di coronavirus. “Per lo sport del ciclismo professionistico, per tutti voi ciclisti seduti a casa senza sapere se otterrete la busta paga il mese prossimo, non sono sicuro che la vostra squadra sopravviverà a questo: ora è l’occasione per prendere in mano la situazione”.

Armstrong afferma le necessità per i corridori di unificare e proteggere i propri interessi. “Ora è l’occasione per voi di ripristinare le priorità, di sedervi al tavolo, di riprendere il potere. Se non cogliete l’occasione al momento, potreste non avere mai un’altra possibilità per farlo. Quindi pensateci, parlate tra di voi. Parlate con il gruppo nel suo insieme e unitevi. Cogliete l’occasione per riprendere questo potere. Siete gli attori della commedia, e senza gli attori la commedia non continua”.