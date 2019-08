– E’ una Vuelta che continua a parlare irlandese. Sam Bennett domina la volata della terza tappa, 188 km da Ibi. Ciudad del Juguete ad Alicante. Il velocista della Bora Hansgrohe trionfa di una bicicletta sul belga Edward Theuns e sullo sloveno Luka Mezgec, che completano il podio. Un epilogo a cui non ha partecipato da protagonista Fernando Gaviria, che ha risentito della caduta nella cronosquadre staccandosi sul GPM di terza categoria di Puerto de Tibi senza avere più la possibilità di rientrare.

Vittoria nettissima, dunque, quella di Bennett, che al traguardo non nasconde tutta la propria felicità: “Una vittoria speciale perché conquistata in una seconda grande corsa a tappe dopo il Giro, e con la maglia di campione irlandese addosso. Ieri abbiamo fatto un grande sforzo e non è andata bene, oggi la squadra ha lavorato in modo eccellente, devo dire grazie ai miei compagni che mi hanno aiutato in un finale nel quale sono stato lesto a cogliere il momento giusto”. Classifica generale immutata. La maglia rossa è sempre sulle spalle di un altro irlandese, Nicolas Roche del team Sunweb, che vanta due secondi su Nairo Quintana e otto su Rigoberto Uran. Con il terzo posto nello sprint intermedio, Roglic rosicchia un secondo e si porta a 35″, per lo stesso motivo Higuita Garcia, transitato per primo a Bussot, scavalca Kelderman e si porta al settimo posto.

Fabio Aru stabile in quattordicesima posizione con 1’08” di ritardo, mentre il migliore degli italiani è ancora Davide Formolo, nono a 46″ di distacco dal leader. Domani in programma la quarta tappa della Vuelta a Espana 2019 da Cullera a El Puig. Percorso pianeggiante: prevedibile una lotta tra sprinter e fuggitivi.

ORDINE D’ARRIVO

1. Sam Bennett (Irl, Bora-Hansgrohe) in 4h25’02”

2. Edward Theuns (Bel, Trek-Segafredo) s.t.

3. Luka Mezgec (Slo, Mitchelton-Scott) s.t.

4. Jon Aberasturi (Esp) s.t.

5. Phil Bauhaus (Ger) s.t.

6. Maximiliano Richeze (Arg) s.t.

7. Fabio Jakobsen (Ned) s.t.

8. Cyril Barthe (Fra) s.t.

9. Szymon Sajnok (Pol) s.t.

10. Clement Venturini (Fra) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1. Nicolas Roche (Irl, Sunweb) in 9h51’14”

2. Nairo Quintana (Col, Movistar) a 2″

3. Rigoberto Uran (Col, Education First) a 8″

4. Mikel Nieve (Esp) a 22″

5. Miguel Angel Lopez (Col) a 33″

6. Primoz Roglic (Slo) a 35″

7. Sergio Higuita Garcia (Col) a 37″

8. Wilco Kelderman (Ned) a 38″

9. Davide Formolo (Ita) a 46″

10. Rafal Majka (Pol) s.t.

12 Alejandro Valverde (Esp) a 49″

14. Fabio Aru (Ita) a 1’08”

51. Steven Kruijswijk (Ned) a 2’19”