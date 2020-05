Mi nuevo reto, dice Pedro Delgado. La nuova sfida del grande Perico sarà in cucina. Il gran maestro di Miguel Indurain sarà uno dei sedici concorrenti della quinta edizione di Celebrity Masterchef Spagna. Con lui si diletteranno tra i fornelli attrici, presentatori, stilisti, l’ex ministra Celia Villalobos e Lucia Dominguin, stilista figlia di Lucia Bosé, scomparsa due mesi fa a causa del coronavirus.

Classe 1960, Delgado è stato il terzo spagnolo di sempre a vincere il Tour de France (1988) dopo Federico Bahamontes e Luis Ocaña. Professionista dal 1982 al 1994, fu tra i padri fondatori della Reynolds, poi Banesto, e da gregario, nel 1991, assisté alla prima delle cinque vittorie in giallo di Indurain: sempre da gregario accompagnò il grande Navarro in altre due marce trionfali verso Parigi, quelle del 1992 e del 1993. Per lui anche due classifiche finali della Vuelta e un settimo posto al Giro d’Italia 1988, quello passato alla storia per la bufera sul Gavia. Dopo il ritiro, Delgado è diventato telecronista per la televisione spagnola TVE. “La mia conoscenza della cucina” spiega Delgado, “è legata essenzialmente al mio ruolo di commensale. Per passare dall’altra parte del fornello dovrò pedalare forte. Ma ho molta voglia di imparare”.

Masterchef, anche nella sua versione Celebrity, è una trasmissione di culto in Spagna, dove, nel corso della passata edizione, ha raggiunto una media di oltre due milioni di spettatori. Nelle due edizioni italiane del Masterchef dedicato alle celebrità si ricordano le partecipazioni di diversi sportivi: Filippo Magnini (4° nel 2017), Margherita Granbassi, Andrea Lo Cicero, Lorenzo Amoruso.





