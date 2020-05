La Federciclismo attacca e mette nel mirino la diffusione di notizie false sulla ripresa degli allenamenti. Lo fa attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale. “Riguardo la notizia circolata in queste ore su diverse chat di whatsapp a proposito di direttive per la ripresa dell’attività, la Federazione comunica che si tratta di una fake news e come tale del tutto priva di fondamento. Ricordiamo che le fonti della Federazione sono il sito federale e gli account ufficiali di Twitter e Instagram. La Federazione, come già fatto in passato per episodi analoghi, presenterà denuncia all’autorità giudiziaria”.