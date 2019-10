Torna Mark Cavendish, stavolta in pista alla Six Days di Londra, e si prende la sua prima vittoria del fuori stagione: contro Caleb Ewans, e in una delle specialità più assurde delle gare in velodromo, il Derny. Ovvero quello che una volta era il “Dietro motore”, in cui venivano usate motociclette speciali dietro cui il corridore pedalava sfruttando la scia, potente, del motociclista -che guidava, e lo fa ancora oggi, in piedi- e raggiungendo velocità elevatissime. Oggi i Derny sono elettrici (ed era anche ora, viste le emissioni dei mezzi del passato) ma le velocità restano sempre elevatissime, per un uomo in bici.

