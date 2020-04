Ciclismo, il 1980 di Bernard Hinault: "Quando vinsi la Neige-Bastogne-Neige"

A seconda di chi la racconta, la più importante delle Classiche del ciclismo è la Milano-Sanremo (detta anche il Mondiale di primavera), o il Giro delle Fiandre (la corsa più amata del mondo), la Parigi-Roubaix (la Regina delle Classiche), anche il Lombardia (la rivincita del Mondiale o, spesso, una sorta di Mondiale vero). Eppure, forse, la risposta esatta non è tra queste, è un’altra: la Liegi-Bastogne-Liegi. Perché è la più antica, perché è la più completa, perché l’hanno vinta più paesi e più corridori, e perché pur cambiando nel tempo, ha mantenuto intatte le caratteristiche del 1892, in quanto a durezza, lunghezza, tristezza dei luoghi, tutte componenti che fanno di norma grandissima una corsa.



Neige-Bastogne-Neige

Oggi da Liegi a Bastogne e di nuovo a Liegi non si andrà. Come le altre classiche, anche la Doyenne non si correrà a causa del coronavirus, e non si sa quando sarà possibile farlo: ottobre, o direttamente l’anno prossimo. I francesi, che la organizzano anche per affinità linguistica con quella parte del Belgio, non la vincono da quarant’anni. L’hanno vinta solo cinque volte: Trousselier nel 1908, Danguillaume nel 1949, Anquetil nel 1966, e due volte Bernard Hinault, nel 1977 e nel 1980. Di quest’ultima volta racconteremo, anzi di una volta che è rimasta forse unica nella storia. Racconteremo la Neige-Bastogne-Neige. Dalla neve e ritorno.



La primavera più fredda di sempre

Non si ripeterà più forse quel che si vide quel 20 aprile 1980. Oggi il ciclismo ha approvato un protocollo per le condizioni meteo estreme. Quel giorno si era molto sotto gli zero gradi e quella primavera aveva già regalato altre giornate d’inverno. Una tappa della Parigi-Nizza, con arrivo a Saint-Étienne, si era svolta in condizioni drammatiche. Scrisse Bernard Hinault nella sua autobiografia: “Vedevamo alberi piegati sotto il peso della neve, avanzavamo in qualcosa che sembrava la notte”. Il Tasso beccò 45 minuti dal vincitore di giornata, Pierre Bazzo. Da quella giornata Hinault uscì con una bronchite e uno stiramento al polpaccio. Ma poi, dalla miniera di ferro di cui era fatto, estrasse un quarto posto alla Roubaix vinta da Moser, un quinto all’Amstel (primo Raas), un terzo alla Freccia Vallone, vinta da Beppe Saronni. Il giorno prima della Liegi fioccava.

Sullo Stockeu

Prima di arrivare a Bastogne, un cimitero di carri armati e antiche trincee, la Liegi è piuttosto monotona e molto facile. Ma è orribilmente lunga e quel giorno spaventosamente fredda. Poi, dopo Bastogne, iniziano le Cotes, gli strappi, brevi, crudeli, e la Liegi diventa una corsa a eliminazione. Quel giorno lo era già stata: “Per il freddo iniziarono presto i ritiri” ricorda Hinault, “e tutto valeva come rifugio: una stazione di servizio, una caffetteria, una pensilina del tram, qualcuno entrò anche in casa di sconosciuti”. Degli oltre 170 che erano in partenza, ben presto i corridori si ridussero a una trentina e sempre meno. Per lunghi tratti della corsa, Hinault indossò un enorme passamontagna rosso sopra la maglia gialla della Renault. Mentre la neve si inspessiva sull’asfalto, Hinault pensò di ritirarsi, ma non lo fece: “Poteva farlo al rifornimento” disse Maurice le Guilloux, suo gregario e vero capitano quel giorno della Renault, “ma se non ci fossi stato anch’io, si sarebbe ritirato. Voleva essere l’ultimo della squadra a lasciare la corsa e fu una sorta di duello tra noi due, a chi si ritirava dopo. Vinse lui”. L’attacco arrivò a circa 80 km dall’arrivo: “Volevo semplicemente scaldarmi e andai davanti, e iniziai a guadagnare poco alla volta, mentre con le nostre gomme spalavamo centimetri di neve. Fu un modo per tenermi caldo, vincere quella maledetta corsa”. Hinault vinse la gara sullo Stockeu, una delle salite più amate da Eddy Merckx: ai suoi piedi c’è un monumento dedicato al Cannibale. Là Hennie Kuiper ebbe un incidente meccanico: “Finii nella neve a bordo strada e non riuscii a tornare subito in sella” raccontò l’olandese, “così fui costretto a spingere la bici a braccia, e quando arrivai su Bernard era già scappato via”.

https://youtu.be/rR_N3odC0-o



Il resto, leggenda

La cavalcata di Hinault fu maestosa. Pur tenendo i denti stretti per il freddo, il Tasso scavallò le Cotes restanti e si presentò solissimo su Boulevard de la Sauveniere, in pieno centro, a Liegi. Solissimo proprio: il secondo, Kuiper, arrivò sul traguardo 9 minuti e 24 secondi più tardi, il quarto maggior distacco di sempre nella Liegi-Bastogne-Liegi dopo quelli preistorici di Leon Houa (30 minuti nel 1893 e 22 nel 1892) e di Ernest Mottard (12 minuti sul secondo nel 1928). Nell’era moderna non si era mai visto niente del genere di quel che aveva fatto Hinault. Che al traguardo si presentò contrito, quasi annoiato e certamente devastato: “Non alzai nemmeno le braccia, non ce la feci, ero talmente intirizzito che sarei caduto dalla bici”. Nessuna festa, nessuna esultanza: “I giornalisti mi urlarono “hai vinto la Neige-Bastogne-Neige”, mi sentii svenire, non ebbi nemmeno un momento di felicità. Poi arrivato in hotel provai a gettarmi in una vasca con acqua bollente, ma il corpo ebbe un fortissimo choc. La giornata non sarebbe potuta finire nel modo peggiore”. Dei 170 al via, videro Liegi in 21. Un solo italiano, Silvano Contini, dodicesimo. L’ultimo, il norvegese Wilmann, dovette restare in bicicletta per 7 ore e 28 minuti complessivi. Un terzo di una giornata da lupi e da leggenda. Il nono di giornata, l’olandese Johan Van der Velde, sarebbe diventato assai famoso 8 anni più tardi, sempre con la neve addosso, quella del Gavia, scalato in solitaria al Giro in maglia ciclamino e pantaloncini corti.



La stagione del Tasso

Hinault vinse poi il Giro, distruggendo la concorrenza sullo Stelvio e più avanti vincerà anche il Mondiale di Sallanches, attaccando sulla Cote de Domancy. Fu la sua stagione d’oro, eccetto per una cosa mai chiarita del tutto, un ritiro al Tour prima di una tappa pirenaica, con fuga notturna e accuse di doping mai dimostrate. A Hinault resterà un record forse imbattibile: aver vinto il 100% dei Giri d’Italia affrontati (tre su tre) e di aver chiuso tutte le grandi corse a tappe in carriera almeno sul podio. Tranne, appunto, quel Tour del mistero.





Fonte