La Ciclismo Cup fa tappa in Toscana per il classico appuntamento di fine estate del Challenge ‘Alfredo Martini’, una due giorni di competizioni in cui diversi ciclisti sono a caccia di una convocazione per il Mondiale. Giro di Toscana e Coppa Sabatini sono le gare che compongono il Challenge, due corse con caratteristiche differenti: la prima, con salite più aspre, disegnata per scalatori resistenti alle lunghe ascese, la seconda, più lineare ma con un arrivo in lieve pendenza, perfetta per velocisti con una certa esplosività. Cinque team World Tour e numerosi big in lista di partenza per i due appuntamenti. Tra loro spicca il vincitore dell’ultimo Tour de France, il colombiano Egan Bernal. Il ciclista della Ineos è il favorito numero uno per entrambe le gare, date le sue caratteristiche, ma ci saranno diversi azzurri in gara in grado di dare battaglia, tra cui il campione italiano Davide Formolo. Dopo aver diramato i preconvocati per il Mondiale, il commissario tecnico Davide Cassani schiererà due diverse formazioni della Nazionale per sciogliere gli ultimi dubbi in vista della rassegna. Sono 16 gli azzurri in corsa per la convocazione: Davide Ballerini, Dario Cataldo, Alberto Bettiol, Davide Cimolai, Damiano Caruso, Vincenzo Nibali, Sonny Colbrelli, Fabio Felline, Davide Formolo, Daniel Oss, Gianni Moscon, Salvatore Puccio, Matteo Trentin, Diego Ulissi, Andrea Vendrame, Giovanni Visconti.

Si comincia domani con il 91° Giro di Toscana (in diretta su Repubblica Tv Sport, ore 15.10). Partenza e arrivo a Pontedera, per 204 km di un percorso che includerà tre passaggi sul durissimo Monte Serra, con uno strappo di 8.3 km al 7% di pendenza. Possibile, anzi, probabile un frazionamento del gruppo su questa salita. Oltre al favoritissimo Bernal, altri corridori in lizza per la vittoria saranno Simone Consonni della Uae Emirates, escluso dai preconvocati di Cassani così come Giulio Ciccone, che però è in ottima forma e ha detto di voler partecipare a tutte le competizioni italiane fino al Giro di Lombardia, Formolo, Vendrame, Giovanni Carboni, Visconti e il protagonista della prima parte di Ciclismo Cup, Fausto Masndada. Tra gli stranieri, da segnalare il campione francese Warren Barguil e i russi Alexander Vlasov e Nikolay Cherkasov.

Giovedì pomeriggio, appuntamento con la 67a edizione della Coppa Sabatini (in diretta su Repubblica Tv Sport, ore 15.00). Tracciato più leggero rispetto al giorno prima, con l’unica salita degna di nota che si trova a Peccioli, località di partenza e arrivo. Saranno 195,9 i km di gara: si comincerà con un tratto in linea, seguito da due circuiti, il primo da ripetere tre volte e il secondo sei. Con la parte finale in leggera ma costante ascesa, sarà possibile un arrivo in volata, con i velocisti più esplosivi favoriti. Proprio allo sprint vinse lo scorso anno Juan José Lobato, di fronte a Colbrelli e Moscon, scattando nel finale. I due italiani ci riproveranno anche questa volta, ma dovranno fare i conti con il solito Bernal. Per la Nazionale sarà ancora in gara Formolo, affiancato da Bettiol. Gli altri favoriti per la vittoria sono Masnada e Ulissi per l’Uae, Vendrame, Vincenzo Albanese che lo scorso anno scattò ma cadde a pochi chilometri dall’arrivo, Simone Velasco, il vincitore della prima tappa della Ciclismo Cup 2019, Visconti e Marco Canola.