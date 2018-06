– Cambiano le strade, non i protagonisti. Jasper Philipsen (Hagens Berman Haxeon), già maglia rosa nella seconda giornata, conquista la terza tappa del Giro d’Italia under 23, la più importante corsa per dilettanti al mondo, superando nella volata finale Matteo Moschetti (Polartek – Cometa), campione italiano in carica, e Giovanni Lonardi (Zalf – Euromobil), vincitore della prima tappa. Uno sprint da grande velocista per il belga che riesce a rosicchiare una decina di secondi a Markus Wildauer, ancora leader della generale grazie alla splendida azione in solitaria di ieri e all’ottima prova di oggi, nonostante una caduta a 40 chilometri dall’arrivo.

Ora il ventenne di Innsbruck ha 31 secondi di vantaggio su Philipsen e 48 su Moschetti e Covi ma con l’arrivo delle montagne inizierà un altro Giro, meno adatto alle sue caratteristiche. Discorso simile per Edoardo Affini (SEG Racing), vincitore della cronoprologo di Forlì e protagonista anche oggi con una lunghissima fuga, partita al sesto chilometro e conclusa solo quando ne mancavano 14. Un’azione coraggiosa ma solitaria quindi impossibile da portare avanti fino alla fine.

Domani, lunedì 11 giugno, prima tappa dura del Giro under 23: 128 chilometri da Mornico al Serio al Passo Maniva, valico alpino a 1744 metri. In mezzo anche il Passo Tre Termini, gran premio della montagna di seconda categoria (differita dalle 17 su Repubblica Tv Sport). “Sarà una tappa durissima – ha pronosticato Wildauer – ma darò il massimo per difendere la maglia rosa. Non so se la salita sarà troppo dura per le mie caratteristiche: l’anno scorso pesavo cinque chili in più e mi difendevo bene nelle scalate al 5/7 per cento di pendenza. Vedremo, il mio rendimento sarà una scoperta anche per me”.

Ordine d’arrivo 3° tappa :

1. Jasper Philipsen (BEL, Hagens Berman Axeon) km 164,3 in 3h45’10”

2. Matteo Moschetti (ITA, Polartec-Kometa)

3. Giovanni Lonardi (ITA, Zalf Euromobil Désirée Fior)

4. Michael Rice (AUS, Hagens Berman Axeon)

5. Francesco Di Felice (ITA, Gallina Colosio Eurofeed)

6. Gregorio Ferri (ITA, Zalf Euromobil Désirée Fior)

7. Alexandr Kulikovskii (RUS, Nazionale Russa)

8. Gerben Thijssen (BEL, Lotto Soudal)

9. Ahmed Amine Galdoune (Gallina Colosio Eurofeed)

10. Alexander Konyshev (Petroli Firenze Hopplà Maserati)