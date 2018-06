– Geraint Thomas ha vinto il Giro del Delfinato. Il corridore del team Sky ha resistito agli attacchi di Adam Yates e Romain Bardet mantenendo la maglia gialla al termine della settima e ultima frazione da Moutiers Saint-Gervais.

Proprio il britannico della Mitchelton Scott ha vinto l’ultima tappa davanti allo spagnolo Dani Navarro, staccatosi negli ultimi 50 metri, e a Bardet, che ha pagato 9 secondi al traguardo. Settimo Damiano Caruso, migliore degli italiani, giunto a 24″ dal vincitore. Thomas ha accusato un momento di difficoltà nell’ultimo chilometro, ma il suo primato non è mai stato in discussione. Per il ciclista 32enne si tratta del primo trionfo al Delfinato. Sul podio Yates, secondo a un minuto, e Romain Bardet, terzo a 1’47”. Quinto Caruso.