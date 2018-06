Il Giro del Delfinato prosegue cambiando continuamente le carte. La quinta tappa, 130,5 km da Grenoble a Valmorel viene vinta da Daniel Martin con il tempo di3h32’19”. E la classifica generale cambia ancora padrone: Iil britannico Geraint Thomas, che si è piazzato secondo con un ritardo di soli 4″ da Martin, è il nuovo leader della generale. L’irlandese dell’Uae Emirates ha attaccato quando mancavano tre km al traguardo e poi ha resistito al ritorno di Thomas.

In ogni caso, il capitano del Team Sky (in assenza di Froome) ha soffiato la maglia gialla di leader al compagno di squadra, Gianni Moscon, giunto 21/o a 1’13”. Terzo un altro britannico, Adam Yates, a 15″. Vincenzo Nibali non è andato oltre il 16/o posto, con un ritardo di 59″. Adesso, nella generale, Thomas ha un vantaggio di 1’09” su Damiano Caruso e Moscon. Nibali è 20/o, a 3’44”. Sabato altra tappa alpina, la 6/a: da Frontenex a The Rosière Espace San Bernardo, lunga 110 km e con quattro GPM: dai 1.723 metri del Montée de Bisanne ai 1.968 del Cormet de Roselend, senza dimenticare il Col du Pré, a 1.748 metri, e l’arrivo a La Rosiere, a 1.855 metri.