APELDOORN – Non arrivano soddisfazioni per l’Italia dalle gare di Omnium agli Europei su pista in Olanda: nella prova maschile, Elia Viviani, oro a Rio 2016, chiude sesto. L’oro è andato al francese Thomas con il totale di 171, argento per il danese Lasse Norman Hansen (163 punti) e bronzo per il britannico Wood (150). Il ciclista veneto non riresce dunque a ripetersi dopo l’oro nella prova a eliminazione. Nell’Omnium femminile, Letizia Paternoster, che era terza prima della corsa a punti, alla fine si piazza quinta. L’oro è andato all’olandese Wild, argento alla britannica Kenny e bronzo per terzo posto per la bielorussa Sharakova.

