Ciclismo, Europei pista: Maria Giulia Confalonieri è oro nella corsa a punti

APELDOORN (Olanda) – Arriva il secondo oro per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista in svolgimento ad Apeldoorn, in Olanda. A conquistarlo nella corsa a punti donne è Maria Giulia Confalonieri, che non delude le attese e con una prestazione da incorniciare e di grande lucidità tattica, conferma il titolo conquistato l’anno scorso a Glasgow, gestendo in maniera impeccabile i momenti decisivi di una competizione complicata. La 26enne di Giussano, che aveva sfiorato il podio nell’Eliminazione un paio di giorni fa, si lascia alle spalle la bielorussa Tatsiana Sharakova e l’ucraina Ganna Solovei, rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio. L’azzurra va così a far coppia con Elia Viviani, campione europeo nell’Eliminazione, mentre sono d’argento e di bronzo le medaglie ottenute dai team maschile e femminile nell’inseguimento a squadre.

Confalonieri rompe gli indugi, rivali senza scampo

Dopo i primi due sprint vinti da Evans e Demay, Confalonieri fa suo il terzo. Quindi, dopo un’azione decisa di Klimova che oltre allo sprint conquista un giro e conseguenti 20 punti, l’atleta lombarda decide di rompere gli indugi e attacca insieme ad altre quattro, riuscendo ad ottenere giro e sprint, con 20 fondamentali punti. L’azzurra si impone anche nella terzultima volata salendo al comando della classifica, con Sharakova ad un solo punto, poi concede il bis primeggiando anche nel penultimo sprint. E da protagonista è il finale della ciclista lombarda, che nell’ultimo sprint si piazza alle spalle di Sharakova mettendosi al collo un meraviglioso oro.







