Bronzo con record italiano per le azzurre

– Arrivano altre due medaglie per l’Italia dagli Europei di ciclismo su pista, in corso di svolgimento ad Apeldoorn, in Olanda. Le hanno conquistate i due quartetti di inseguimento a squadre. Gli uomini hanno vinto l’argento, le ragazze il bronzo. Sale così a 3 il bottino complessivo dopo l’oro ottenuto mercoledì da Elia Viviani nell’eliminazione. Michele Scartezzini, che ha preso il posto di Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Davide Plebani si sono arresi solo alla Danimarca, che si è aggiudicata l’oro col crono di 3’49″113. Gli azzurri hanno tentato di restare in corsa fino ai 3500 mt, quando avevano un ritardo di 2″3, poi hanno mollato chiudendo con oltre 5″ di ritardo.

Nella gara femminile, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Marta Cavalli e Vittoria Guazzini hanno battuto nettamente la Francia nella finale per il 3° posto facendo fermare il cronometro sul tempo di 4’17″610, nuovo primato italiano. L’oro è andato alla Gran Bretagna che ha chiuso in 4’13″828 staccando di oltre 2″ la Germania.