Cecchini d’argento

– Il sabato degli Europei di Alkmaar si tinge ancora di azzurro. Un oro e un argento per l’Italia del ciclismo: l’acuto di Alberto Dainese nella prova in linea Under 23 in mattinata, il secondo posto di Elena Cecchini nella gara femminile nel pomeriggio, con un pizzico di rammarico per una volata che poteva valere una medaglia d’oro. Sale a otto il numero delle medaglie vinte dall’Italia nella rassegna olandese: tre ori, un argento e quattro bronzi.

L’azione decisiva, nella gara femminile, si è concretizzata intorno ai 75 chilometri dal traguardo: Elena Cecchini, Amy Pieters e Lisa Klein hanno salutato la truppa per un attacco solitario che è andato in porto grazie all’ottimo lavoro delle tre battistrada e a qualche incomprensione nel gruppo delle inseguitrici, che aveva assaporato la chance di rientrare prima dell’ultimo giro grazie a un lavoro mostruoso di Marianne Vos. Calata la spinta dell’olandese, vita facile per le tre attaccanti: in volata, Pieters è stata bravissima nel non dare scampo a Cecchini, con Klein che non fa dello sprint il suo piatto forte.

Bravissimo Dainese

Splendido oro per Alberto Dainese, il terzo della spedizione azzurra in questi Europei di Alkmaar. Dopo la vittoria di Paternoster nella gara femminile, si chiude la doppietta tra gli Under 23: il classe 1998 di Abano Terme è stato guidato perfettamente da Ferri e Della Valle verso la volata vincente, coronamento della chirurgica tattica di squadra messa a punto dal c.t. Amadori, con l’Italia che è entrata in ogni fuga di giornata. “E’ stata una vittoria di squadra – conferma Dainese – perché sono stato guidato alla perfezione dai miei compagni. In ogni azione eravamo presenti. Un vero peccato che Alex sia stato ripreso a pochi chilometri dall’arrivo. Anche per questo non potevo perdere. Ho trovato un varco ed e’ andata bene, sono davvero soddisfatto anche se, in onestà, fatico ancora a credere a ciò che è successo”. L’oro Under 23 mancava all’Italia dal 2003 con Giovanni Visconti.