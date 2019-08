Le altre gare: bronzo nella Mixed Team Relay

– Iniziano nel migliore dei modi i Campionati Europei di ciclismo di Alkmaar. Subito una medaglia d’oro per l’Italia: il 18enne Andrea Piccolo si è imposto nella crono individuale juniores maschile, battendo alcuni tra i grandi favoriti della vigilia, i due olandesi Lars Boven, argento a 12″ di distacco dal 26″52 dell’italiano, ed Enzo Leijnse, bronzo a 14″. Sesto l’altro azzurro, Antonio Tiberi. “Andrea ha corso davvero bene, una crono eccezionale”, ha dichiarato il commissario tecnico Rino De Candido. Felicissimo, e non potrebbe essere altrimenti, Piccolo: “Devo ancora comprendere fino in fondo quello che è successo. Ho preparato al meglio questo appuntamento con un programma mirato di avvicinamento ma onorare in questo modo la maglia azzurra è davvero una soddisfazione inspiegabile”.

Un’altra medaglia per l’Italia è arrivata nella staffetta mista a cronometro, anche se del metallo meno pregiato. Bronzo per Edoardo Affini, Manuele Boaro, Davide Martinelli, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Silvia Valsecchi: grande paura per un errore di impostazione di Boaro nella prima curva del tracciato, soltanto Martinelli e Affini hanno proseguito compatti fino a chiudere in 25’19” (il crono veniva rilevato al passaggio del secondo atleta), secondo miglior tempo dopo il 25’05” dell’Olanda. Il trio femminile ha difeso con i denti il piazzamento sul podio, arrendendosi al grande rientro della Germania, argento in 53’03” contro il il 54’13” dell’Italia e l’inarrivabile 52’48” dell’Olanda. Nella crono juniores femminile, l’azzurra Camilla Alessio si è dovuta accontentare di chiudere ai piedi del podio, quarta. Sesta l’altra italiana, Sofia Collinelli.