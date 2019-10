Elia Viviani, il fuoriclasse azzurro, oro a Rio2016 nell’Omnium, regala la prima medaglia ed il primo titolo europeo all’Italia nella giornata di apertura della rassegna continentale ad Apeldoorn, in Olanda. Succede nell’Eliminazione, gara in cui l’azzurro supera nettamente, ieri sera nel testa a testa finale, l’altro fuoriclasse, il francese Bryan Coquard. Il bronzo è stato vinto dal polacco Filip Prokopyszyn. Per Elia un ottimo inizio in vista delle prove di venerdì nell’Omnium e di domenica nel Madison ed una maglia, la prima in questa specialità , da aggiungere al ricco palmarés.

