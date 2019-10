BRUXELLES (Belgio) – Eddy Merckx, leggenda belga del ciclismo , è finito ieri in ospedale a Dendermonde, vicino Gent, per un infortunio alla testa dopo una caduta in bici durante una passeggiata con amici. Secondo quanto riporta il quotidiano ‘Het Nieuwsblad’, il Cannibale, cinque volte vincitore del Tour de France, avrebbe riportato un trauma cranico e oggi sarà sottoposto a ulteriori accertamenti: avendo il 74enne ex corridore un pacemaker, i medici non vogliono correre alcun rischio. “Ero in contatto con sua moglie Claudine ieri sera – fa sapere all’emittente ‘Sporza’ l’amico Paul Van Himst – Secondo lei è tutto a posto, comunque oggi Eddy si sottoporrà a nuovi esami”.

