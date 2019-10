– Il Tour de France 2020 è nato oggi a Parigi dove è stato svelato il percorso della 107esima edizione della corsa a tappe più importante del mondo. Un Tour che l’anno prossimo strizzerà l’occhio agli scalatori-attaccanti come, ad esempio, i ‘padroni di casa’ Julian Alaphilippe e Thibaut Pinot. Sono infatti 29 le salite classiche e sei gli arrivi in montagna, c’è lo sterrato ma, rispetto al passato, diminuiscono i chilometri a cronometro (36), tutti nella penultima frazione nella ripida salita verso Planche des Belle Filles. Non c’è la cronometro a squadre e, quando si sale in quota, il terreno non sembra favorire la progressione dei vari Chris Froome e Egon Bernal, quest’ultimo maglia gialla 2019. Mancano infatti le mitiche rampe dell’Alpe d’Huez e del Monte Ventoux: gli organizzatori dell’Aso hanno invece inserito le meno note ma ugualmente storiche salite sul Puy Mary, nel profondo del Massiccio Centrale, e sul Col de la Loze, nel cuore delle Alpi. Grande Partenza a Nizza, previsto a Pau l’omaggio a Felice Gimondi, la tappa più lunga (mai così breve, ‘solo’ 218 chilometri) sarà la dodicesima, la Chauvigny-Sarran.

La Grande Boucle, nel 2020, inizierà una settimana prima del solito, e cioè sabato 27 giugno, per terminare domenica 19 luglio, al fine di consentire ai corridori di volare a Tokyo per la corsa su strada dei Giochi Olimpici in programma sabato 25.

Queste le tappe

1a tappa, sabato 27 giugno: Nizza-Nizza (156 km)

2a tappa, domenica 28 giugno: Nizza-Nizza (187 km)

3a tappa, lunedì 29 giugno: Nizza-Sisteron (198 km)

4a tappa, martedì 30 giugno: Sisteron-Orcieres Merlette (157 km)

5a tappa, mercoledì 1° luglio: Gap-Privas (183 km)

6a tappa, giovedì 2 luglio: Le Teil-Mont Aigoual (191 km)

7a tappa, venerdì 3 luglio: Millau-Lavaur (168 km)

8a tappa, sabato 4 luglio: Cazeres-Loudenvielle (140 km)

9a tappa, domenica 5 luglio: Pau-Laruns (154 km)

Lunedì 6 luglio, riposo

10a tappa, martedì 7 luglio: Ile d’Oleron-Ile de Rè (170 km)

11a tappa, mercoledì 8 luglio: Chatelaillon-Poitiers (167 km)

12a tappa, giovedì 9 luglio: Chauvigny-Sarran (218 km)

13a tappa, venerdì 10 luglio: Chatel-Guyon-Puy Mary/Pas de Preyrol (191 km)

14a tappa, sabato 11 luglio: Clermont Ferrand-Lione (197 km)

15a tappa, domenica 12 luglio: Lione-Grand Colombier (175 km)

lunedì 13 luglio, riposo

16a tappa, martedì 14 luglio: La Tour du Pin-Villard de Lans (164 km)

17a tappa, mercoledì 15 luglio: Grenoble-Meribel (168 km)

18a tappa, giovedì 16 luglio: Meribel-La Roche sur Foron (168 km)

19a tappa, venerdì 17 luglio: Bourg en Bresse-Champagnole (160 km)

20a tappa, sabato 18 luglio: Lure-La Planche des Belles Filles (cronometro individuale, 36 km)

21a tappa, domenica 19 luglio: Mantes la Jolie-Parigi/Champs Elysèes (122 km)