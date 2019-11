AdieuPou-Pou. È morto Raymond Poulidor, a 83 anni il suo corpo ha detto basta. Era in ospedale dalla fine di settembre per le complicanze di un edema polmonare che lo aveva colpito la scorsa estate. È morto a Saint-Léonard-de Noblat, la sua città, nella regione della Nuova Aquitania, non lontano da Limoges. Il suo sorriso proverbiale, la sua verve si sono spenti non improvvisamente, ma gradualmente, in una costante e inesorabile discesa. Era l’Eterno secondo, e quindi, anche per questo, il corridore francese più amato di sempre. La sua carriera, durata 17 anni dal 1960 al 1977, l’aveva portato a scontrarsi con due epoche del ciclismo, contro Anquetil e poi contro Merckx, ma anche contro Bobet, Bahamontes, Gimondi, Zoetemelk, Janssen, fino a Hinault. Ne uscì sempre perdente.

Otto volte sul podio del Tour de France, tre volte secondo e cinque volte terzo, e mai, nemmeno un giorno in tutta la sua vita, la soddisfazione di indossare la maglia gialla. Tra il primo e l’ultimo podio nella Grande Boucle 14 anni, l’ultimo nel 1976, quando aveva già superato i 40. Non corse mai il Giro d’Italia e vinse la Vuelta del 1964. Vinse anche una Sanremo nel 1961 davanti a Van Looy e Rino Benedetti, e poi anche una Freccia Vallone, due Parigi-Nizza, due Giri del Delfinato e sette tappe al Tour. Fu secondo dietro Merckx al Mondiale di Montreal 1974. Corse tutta la carriera con la maglia della Mercier.

Dopo la carriera di corridore è rimasto nel mondo del ciclismo come ambasciatore del Tour, presenza costante sui palchi delle premiazioni per molti anni. C’era sempre Pou-Pou, e raccontava spesso di quella volta, al Tour del 1968, quando partì con i gradi di capitano ma dovette arrendersi dopo una caduta a Aurillac. Era l’anno buono, ma la sfortuna entrò sulla sua strada con le sembianze di una motocicletta: falciato, ritirato, tra pianti e abbracci di circostanza in hotel con il commissario tecnico Bidot. Amava le piante, aveva un orto e un giardino accanto alla sua casetta, a Saint-Léonard. Sua figlia Corinne ha sposato l’ex corridore olandese Adrie Van der Poel. Tre giorni fa il figlio della coppia, Mathieu, ha vinto il campionato europeo di ciclocross in Italia, a Silvelle, e ha dedicato quella vittoria al nonno.

Tra le sue vittorie, Pou-Pou ricordava quella Sanremo del 1961, caratterizzata da una foratura e dalla segnalazione sbagliata di un carabiniere a poco dall’arrivo. Vinse lo stesso. Era l’onestà, la lealtà portata alle estreme conseguenze. Per questo i francesi lo amarono, assai più del più grande Anquetil, che gli fu coevo e compagno di squadra in nazionale. Anquetil è morto nel 1987, Pou-Pou gli è sopravvissuto 32 anni.