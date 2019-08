ROMA – Tom Dumoulin e la Sunweb si separano. La notizia era nell’aria già da tempo, oggi è arrivata l’ufficialità da parte del forte corridore olandese che dal prossimo anno correrà con il Team Jumbo-Visma. “Come corridore cerchi sempre il massimo raggiungibile e ti chiedi costantemente se sei ancora nel posto giusto, qual è la squadra migliore per te e dove sono le migliori opzioni e opportunità. C’è sempre stato interesse da parte di altre squadre, è normale”.

La delusione del Tour de France

Il vincitore del Giro d’Italia 2017 ammette che la decisione è maturata dopo il ritiro all’ultimo Tour de France. “Dopo la delusione per aver perso il Tour e ritrovarmi seduto a casa, ho iniziato a considerare che un nuovo ambiente avrebbe potuto essere positivo. Ecco perché ho deciso di concentrarmi sull’interesse di alcune squadre. Ci sono state grandi offerte e questa fase della mia carriera mi è sembrata il momento giusto per accettarle”, ha spiegato Dumoulin. “Fa davvero male partire. Il mio cuore è qui e insieme abbiamo realizzato grandi cose di cui sono molto orgoglioso”.

“Otto anni incredibili”

“Ho dimostrato con il Team Sunweb che vincere questo Grand Tour è possibile con questa squadra e non ho dubbi che potrei farlo di nuovo con loro. So che l’erba non sarà sempre più verde di quella del Team Sunweb e voglio sottolineare che senza di loro non avrei mai potuto arrivare dove sono oggi. Rimarrò sempre grato per le opportunità che ho avuto e l’opportunità che il team ora mi concede di consentirmi di esplorare le mie opzioni all’interno di un nuovo team”, ha concluso il campione che in otto anni con la squadra tedesca ha vinto un argento olimpico, cinque medaglie mondiali (tra cui due ori) e il Giro d’Italia nel 2017.