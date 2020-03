“Annullare la Milano-Sanremo e la Tirreno-Adriatico”

– Scatta la quarantena per due team impegnati nell’UAE Tour, interrotto una settimana fa dopo due casi positivi di coronavirus. Si tratta di Cofidis e Groupama-FDJ, che dovranno rimanere negli Emirati Arabi Uniti fino al 14 marzo. Entrambe le squadre rimarranno in hotel ad Abu Dhabi. “Abbiamo appreso la notizia – dichiara Thierry Vittu, presidente della Cofidis – e anche se è una data lontana, in un certo senso siamo sollevati: finora era difficile vivere senza avere una scadenza, era fonte di ansia e stress. Adesso sappiamo cosa aspettarci”. La Groupama-FDJ ha informato che tutti i suoi tesserati sono risultati negativi al test: “Non commentiamo una decisione che va oltre lo sport stesso ed esprimiamo il nostro sostegno a tutte le persone che stanno affrontando questa difficile situazione”. A scopo precauzionale, anche Gazprom-RusVelo e UAE Team Emirates sono rimasti ad Abu Dhabi. Ieri il Ministero della Salute degli Emirati ha annunciato sei nuovi casi legati alla corsa: due russi, due italiani, un tedesco e un colombiano.

Da parte di alcuni dei principali team mondiali arriva inoltre la richiesta di annullare la Tirreno-Adriatico e la Milano-Sanremo. In una lettera pubblicata dai media belgi, i medici di squadre come Lotto Soudal, Jumbo-Visma, CCC, Sunweb, EF Education First, Cofidis, Movistar, Israel Start-up Nations, Total Direct Energie, Bahrain-McLaren e Ineos chiedono anche lo stop della Strade Bianche, in programma sabato. I medici sono certi che eventuali casi di coronavirus maturati in questo periodo possano avere effetti deleteri sullo svolgimento e sulla preparazione delle grandi corse a tappe previste in primavera ed estate (Giro d’Italia e Tour de France). Al momento, le tre gare sono state confermate, ma la situazione è in continuo mutamento.