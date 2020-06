Quando l’ultimo vinceva e diventava famoso quasi come i grandi campioni. Cento anni fa, il 22 giugno 1920, nasceva a Tortona Luigi Malabrocca detto “il Cinese” per la forma dei suoi occhi, un ciclista che sarebbe passato alla storia per il più assurdo dei record sportivi: arrivare sempre ultimo, e non certo per incapacità ma al solo scopo di raggranellare premi riservati a quella che da lui in poi sarebbe diventata la mitica “maglia nera”, la pecora nera del gruppone, lo studente svogliato, il pelandrone tiratardi: quello dell’ultimo banco, che di solito è anche il più simpatico e, come Luigi, è anche apprezzato dalle ragazze.

