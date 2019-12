“Bisogna fa capire alla gente che quando si guida, si guida e basta: non se ne può più di sentirgli dire, dopo uno scontro, ‘non l’avevo visto’. A questo punto servono campagne con immagini shock per tornare a strade rispettose di tutti”. Davide Cassani, Ct degli azzurri del ciclsmo, sbotta così all’ennesima notizia di un ciclista sportivo ferito in allenamento per colpa di manovre azzardate in auto (Leonardo Pasquotto, under 23, un’automobilista gli ha tagliato la strada). La lista si allunga, si fa notare a Cassani: “non ha mai smesso di farlo -dice conversando con l’Adnkronos-. Io sono stato messo sotto due volte, e ho smesso di correre per questo, ma era nel secolo scorso. Continua a essere un problema a cui bisogna una volta per tutte mettere mano“.

