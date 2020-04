Cassani

Il messaggio al Governo

– “Posso uscire?”. Si intitola così un post su Facebook pubblicato dal ct dell’Italia del ciclismo Davideche si domanda se davvero il 4 maggio sarà data la possibilità di fare sport all’aperto nonostante l’emergenza coronavirus sia tutt’altro che terminata. E’ poi arrivata la proposta di Renato Di Rocco, presidente della Federciclismo: sanzioni sportive per chi non rispetterà i protocolli di sicurezza quando lo sport ripartirà.

“Care persone che avete in mano le leve del potere e, come si dice, siete perennemente occupati nelle stanze dei bottoni, cercate di capire anche noi che non abbiamo stanze e tra poco forse non avremo neppure più bottoni – ha scritto Cassani rivolgendosi direttamente al Governo -. Se non ho capito male non manca tanto al giorno in cui possiamo uscire di casa, vero? Anche perché bisogna tenere conto non soltanto delle necessità assolute che il virus comporta, ma che, questo maledetto Covid 19, potrebbe, nel prossimo futuro, anche fare una strage di anime”.

“Il guinzaglio si è fatto corto”

“Ora siamo come cani tenuti al guinzaglio e questo guinzaglio si è fatto corto e stretto al collo, per cui intorno a noi ci manca lo spazio, ci manca l’aria. Cari amici, voi sapete che io per primo vi ho invitato al rispetto degli ordini che venivano appunto dall’alto, era necessario affrontare con misure drastiche una calamità come quella che stiamo vivendo. Ma adesso, che il peggio è passato, senza strillare, senza alzare la voce, chiedo conferma: “Posso uscire davvero”?” la domanda del ct azzurro. “Non vedo pericoli nel fare una corsa a piedi, in solitaria e neanche nel prendere una bicicletta, sempre da soli – ha continuato Cassani -. Ma attenzione, ancora più di prima dobbiamo essere bravi. Rispettare le distanze, tenere una mascherina a portata di mano, prestare la massima attenzione, fare in modo che lo sport diventi davvero una medicina rigeneratrice e non altro. L’organizzazione Mondiale della Sanità conferma che l’attività fisica è fondamentale e io penso che lo sport fa bene, anche e soprattutto in tempi di coronavirus, basta farlo da soli. Rigorosamente da soli. Ce la facciamo?” ha concluso Cassani nel suo post.

La proposta di Di Rocco

Arriva la proposta di Renato Di Rocco, presidente della Federciclismo: sanzioni sportive per chi non rispetterà i protocolli di sicurezza quando lo sport ripartirà. “Mi meraviglierei – ha detto all’ANSA Di Rocco – se la bici non comparisse nella ripartenza: ricordiamoci che dalle due ruote è passata la rinascita italiana del dopoguerra, basta guardare ‘Ladri di biciclette'”. La fase 2, come la vede Di Rocco, è fatta dei “cieli delle nostre città che restano puliti come in questi giorni, con l’aiuto della circolazione in bici”. Ma anche del rispetto delle regole. “Della mia idea di punire anche con la giustizia sportiva chi non rispetterà i protocolli di sicurezza ho già parlato al ministro Spadafora e all’associazione corridori: loro sono pronti, prima che atleti siamo cittadini. Molti, da azzurri, rappresentano il Paese e sanno cosa vuol dire corresponsabilità: ogni nostro comportamento sbagliato può danneggiare l’altro”. Di qui l’idea: quando saranno stabiliti i protocolli per la ripresa degli allenamenti, chi dovesse violarli oltre a multe o denunce incorrerebbe anche in squalifiche, multe sportive o le altre misure dei codici della federazione. “Ognuna ha un suo codice etico, non credo sia difficile cambiare le norme – ha detto Di Rocco – E magari siamo da apripista anche per gli altri sport”.