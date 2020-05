BOLOGNA – Tre grandi Giri, tutte le Classiche e tante altre prove in soli novanta giorni, con sovrapposizioni anche acrobatiche: il nuovo calendario ciclistico internazionale deciso dall’Uci a causa dell’emergenza coronavirus è davvero un qualcosa che rimarrà nella storia, sempre che la pandemia consenta di rispettarlo. Una scelta che però non convince fino in fondo Davide





“In bici bello riassaporare la libertà in questi giorni”

Cassani ha parlato anche nel suo ruolo di presidente dell’Apt Emilia Romagna, affrontando pure altre tematiche. “Mi auguro davvero che la Granfondo, che nasce e vive per sostenere il ciclismo giovanile, possa essere recuperata nel corso del 2020. Sicuramente sarà possibile organizzare delle gare a cronometro, ma a oggi è difficile immaginare una gara così come la intendiamo tradizionalmente”, ammette l’ex professionista romagnolo, prima di dedicare un pensiero anche alle tante persone che vanno sui pedali. “E’ difficile sapere se e quando si potrà tornare a gareggiare nel mondo amatoriale, ed è anche per questo motivo che dobbiamo intendere la bicicletta come mezzo di trasporto e come oggetto che ci permette di stare all’aria aperta. Dopo la quarantena, durante la quale non siamo potuti uscire in bicicletta, è bello riassaporare la libertà in questi giorni. Per questo chiedo a tutti di pedalare con calma, magari andare a una media oraria un po’ più bassa del solito e guardarsi intorno, ammirare i paesaggi che ci circondano”.







