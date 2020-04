Ha vissuto e si è formato ciclisticamente in Italia. Per questo l’obiettivo di partecipare al Giro 2021 è di quelli che Egan Bernal prende sul serio: “E’ una delle cose che voglio fare sin dal mio primo anno fra i professionisti. Ho vissuto in Italia, ho tanti amici li’, conosco le strade, l’idea era quella di fare quest’anno il Tour e alcune classiche di fine stagione come il Lombardia e nel 2021 andare al Giro, ma bisogna capire ora come finirà questa stagione”.

Già, una stagione che il coronavirus ha reso drammaticamente incerta. “Il Tour de France? Nel 2012Cerco di non pensarci troppo, la situazione e’ talmente difficile che non si puo’ ipotizzare una data. Spero che si faccia, per me, per il mio team, per il ciclismo in generale e per i tifosi”, spiega a Sky Sport 24 dalla Colombia, Egan Bernal vorrebbe difendere la maglia gialla conquistata nella passata edizione e anche per questo continua ad allenarsi a casa, “sia per non annoiarmi, sia per mantenere la forma”. Il 23enne del Team Ineos, che ha messo all’asta una delle sue bici (“ma non quella con cui ho vinto il Tour”, precisa smentendo alcune voci) per aiutare la lotta al coronavirus una battuta su due suoi compagni di squadra: “da Froome ho imparato soprattutto l’umilta’, non sembra che abbia vinto tutto quello che ha vinto, mentre di Thomas ho apprezzato la sincerita’ soprattutto nei momenti difficili”.