Ancora un ciclista professionista -in questo caso fresco di passaggio alla categoria con la Movistar- che esce malconcio da uno scontro causato da un automobilista. Stavolta è toccato al danese Mathias Norsgaard, come riporta lui stesso via Twitter: “Sono stato colpito da un’automobile che mi ha tagliato la strada, e ho fratture multiple alla gamba”. L’automobilista ha colpito Norsgaard durante un allenamento a Girona, in Spagna, tagliandogli la strada per entrare in un parcheggio. Il giovane pro ha sbattuto contro un lampione, di qui le fratture. “Se non fosse stato per il lampione avrei evitato di rompermi la gamba -dice-. Tanto per ricordare quanto possiamo essere fragili”. Subirà uno stop di almeno sei mesi.

