(di Paolo Bellino) – Sete, sete e ancora sete: niente è più democratico, popolare ma tuttavia fondamentale, per il ciclista, dell’umile borraccia, spesso la differenza tra la micidiale “cotta” (le gambe non girano più, la gravità sembra quella di Giove, hai le visioni) e una ripartenza dopo qualche difficoltà. A celebrarla adesso ci pensa un libro, “Acqua passata”, 192 pagine, editore People, che racconta “la passione -si legge nella sinossi- per il simbolo-borraccia attraverso aneddoti e incontri, cronache e soprattutto storie”. Chiunque anche tra i più lontani dal tifo ciclistico, per esempio, ha ben stampato in mente l’immagine della borraccia che Coppi passa a Bartali, o viceversa: questione che non è mai stata risolta e mai fortunatamente si risolverà, restando nel mito.

