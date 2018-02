ABU DHABI – Bella impresa di Alejandro Valverde (Movistar) che si è aggiudicato per la prima volta in carriera l’Abu Dhabi tour di ciclismo, giunto alla 4/a edizione. Il corridore murciano ha vinto la quinta tappa, con arrivo in salita a Jebel Hafeet, bissando il successo nella Volta a la Comunitat valenciana. Valverde ha agganciato il colombiano Miguel Angel López, che era partito per primo, e lo ha battuto con uno scatto imperioso. Sul traguardo con 15″ di ritardo Julian Alaphilippe, Rafal Majka e Wilco Kelderman, mentre Davide Formolo si è piazzato 6/o, a 37″. Nono posto per Diego Ulissi, che ha chiuso a 55″ dal vincitore. Nella classifica generale primo Valverde, secondo Wilco Kelderman a 17″, poi Miguel Angel López a 29″. Primi italiani Formolo e Ulissi, rispettivamente 6/o a 1’13” e 7/o a 1’18”.