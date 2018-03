Ciclismo, a Montecatini Terme scatta la PMGSport Italian Fixed Cup. Tutti a caccia di Poccianti

ROMA – Una nuova frontiera per il ciclismo. Sabato 17 marzo, Montecatini Terme ospiterà la prima edizione della PMGSport Italian Fixed Cup, corsa dedicata alle bici a scatto fisso, ovvero prive di freni e con un solo rapporto installato (diretta dalle 18 su Repubblica Tv Sport). Una novità per il grande pubblico, abituato ormai a mezzi sempre più sofisticati, opere d’arte di meccanica e tecnologia che accompagnano i trionfi di grandissimi campioni come Vincenzo Nibali o Fabio Aru. Quasi il contrario delle bici a scatto fisso, molto più spoglie ma non meno curate dato che il risultato finale di una gara dipende tutto dalla preparazione del mezzo e dall’abilità del ciclista, costretto a scegliere sempre la traiettoria migliore non potendo contare sui freni.

Nato tra le strade di New York come una sfida tra i postini che sfrecciavano nel traffico, e cresciuto nel quartiere di Brooklyn, il ciclismo dello scatto fisso è rapidamente passato da moda a vera e propria disciplina riconosciuta anche dalla Federazione Ciclistica Italiana che patrocinerà l’Italian Fixed Cup.

Grande favorito della gara di Montecatini Terme: Martino Poccianti, campione del mondo in carica, grazie al trionfo di Berlino nel giugno del 2017. Il toscano sarà l’uomo da tenere d’occhio per capire i ritmi da seguire. Dietro di lui, un gruppo ricco di grandi nomi, guidati da due italiani: Roberto Pagliaccia e Michael Capati.

Montecatini Terme sarà solo la prima tappa delle quattro che compongono l’Italian Fixed Cup. Seguiranno quelle di Milano (14 aprile), Firenze (30 giugno) e Lissone (22 settembre). Proprio quest’ultima è stata inserita nel calendario del campionato italiano di ciclismo a scatto fisso. Un appuntamento imperdibile che vedrà in sella tutti i migliori del circuito.