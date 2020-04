Con gli atleti in vari stadi di allenamento, dovuti agli stop a macchia di leopardo a causa delle differenti regole sugli allenamenti per il coronavirus, “penso che vedremo sorprese al Tour de France”. Lo afferma, in una diretta Facebook, Vincenzo Nibali. “Sarà un Tour interessante anche da questo punto di vista. Poi dipende da come reagiscono i fisici, magari si entra in condizione dalla terza tappa e chi magari andava piano prima” cambia passo, anche se “in una corsa a tappe bisogna essere più regolari possibile. Al momento lo Squalo è in Svizzera, “qui è permesso andare in bici e mi alleno 2 o 3 ore al giorno, alternando con la mountain bike”. Quanto agli obiettivi, “il Giro sicuramente, magari il mondiale ma lì l’ultima parola spetta a Davide Cassani, mi devo meritare il posto”.

Fonte